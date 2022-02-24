Проведение культурных мероприятий без предъявления QR-кодов разрешили в Орловской области

ТАСС, 24 февраля. Власти Орловской области в четверг разрешили проводить мероприятий в сфере культуры без предъявления зрителями сертификатов или QR-кодов о вакцинации от коронавируса. Об этом в четверг сообщила пресс-служба правительства региона по итогам заседания оперативного штаба.

"Сегодня на заседании регионального оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение разрешить проведение мероприятий в сфере культуры без требования наличия у зрителей (участников) сертификатов или QR-кодов о вакцинации от коронавируса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что культурные мероприятия проводятся на свежем воздухе без ограничения количества участников, а в помещениях - с учетом соблюдения социальной дистанции. Ранее сообщалось, что отменен запрет на оказание услуг общественного питания и работу ночных клубов в период с 23:00 до 06:00 при условии соблюдения противоэпидемического режима и норм социального дистанцирования, разрешена работа фуд-кортов. Смягчение ограничений связано с улучшением эпидобстановки по коронавирусу и ОРВИ.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Орловской области с начала пандемии зарегистрировано 96 640 случаев заболевания, в том числе 598 - за последние сутки. Вылечился 76 501 человек, отмечено 1 726 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 77%.