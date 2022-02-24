Около 150 врачей из Подмосковья получили земельные участки с начала года

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Порядка 150 медицинских специалистов Московской области получили земельные участки для строительства домов за два неполных месяца 2022 года. В целом до конца года планируется предоставить врачам около 1 тыс. участков, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы рассчитываем, что данная мера поддержки позволит не только поддержать тех специалистов, которые уже работают в наших медорганизациях, но также привлечь дополнительные медицинские кадры. С начала года земельные участки получили 149 врачей в 19 городских округах Подмосковья. Важно, что на этой земле они смогут построить свой дом и впоследствии бесплатно оформить участок в собственность", - приводятся в тексте слова первого заместителя председателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе отметили, что с начала года землю предоставили в таких в городских округах, как Домодедово, Коломна, Чехов, Орехово-Зуево, Дмитровский, Воскресенск и другие. Всего в регионе в 2022 году медикам планируется предоставить 1 тыс. земельных участков.

"Новая дополнительная мера поддержки медиков, инициированная главой региона Андреем Юрьевичем Воробьевым, активно реализуется. Практически за два месяца предоставлено 149 участков, всего же с начала действия закона - 435 врачей узких специальностей получили землю", - процитировали в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой.

В министерстве напомнили, что получить земельный участок могут врачи по одной из 36 узких специальностей, работающие в медучреждениях 31 муниципального образования. Предполагается, что мера будет способствовать привлечению на работу, прежде всего в отдаленные территории региона, медицинских специалистов.