В ВГТРК прокомментировали запрет вещания российских телеканалов в Латвии

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Запрет вещания российских телеканалов в Латвии уже превратился в обряд, к которому в стране время от времени прибегают. Спустя время ретрансляция каналов будет восстановлена, такое мнение выразил ТАСС директор дирекции международных отношений ВГТРК Петр Федоров.

Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ) Латвии запретил ретрансляцию телеканалов "Россия" и "Россия-24". Как заявил председатель совета Иварс Аболиньш, ретрансляция канала "Россия" запрещена на пять лет, канала "Россия-24" - на четыре года. Также на три года запрещена ретрансляция передач канала "ТВ Центр". По словам Аболиньша, это решение, которое было принято в связи с прямой угрозой национальной безопасности, вступает в силу с четверга.

"У них существует обряд закрытия наших каналов, время от времени они к этому обряду прибегают, но шаг этот может вызывать только снисходительную иронию. Потому что эта мера действенна только для тех, кто не понимает сути нынешнего международного информационного поля. Да, не будет этих телеканалов у кабельного вещания страны. Но думающая часть населения обязательно найдет способ получить объемные полноценные новости и наши телепрограммы и в интернете, обходя запреты, которые время от времени бывают", - сказал он.

При этом о запрете вещания было объявлено с определенными нарушениями, подчеркнул Федоров. "Президент в Twitter коротенько написал, что надо закрыть вещание российских каналов, министр иностранных дел поддержал это, национальный регулятор взял под козырек и закрыл вещание с объявлением в эфире, даже не публикуя это в их государственном информационном листке. Таким образом не соблюли даже вот такую проформу демократическую", - заявил он.

Собеседник ТАСС также выразил убеждение, что спустя некоторое время вещание российских телеканалов в Латвии будет восстановлено. "По моему глубокому убеждению, система запретов - это признание своей интеллектуальной импотенции, потому что в открытом журналистском соревновании [с СМИ России] латышские СМИ не могут выиграть борьбу за сердца и умы латышей. Поэтому приходится прибегать к запрету. <...> Я знаю только одно - рано или поздно вещание будет восстановлено, все равно наша продукция будет там видна", - заключил Федоров.