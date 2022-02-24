Почти тысяча эвакуированных из Донбасса детей пошли в школы Воронежской области

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Первые занятия для 983 детей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), начались в четверг в школах Воронежской области. Им выдали все необходимое для обучения и обеспечили доставку транспортом, сообщила пресс-служба регионального департамента образования, науки и молодежной политики.

"Для 983 школьников уже прошли первые занятия 24 февраля. Руководители общеобразовательных организаций познакомили родителей со школами во время экскурсий и провели родительские собрания, поясняющие условия обучения. <...> Ребятам выдали все необходимое для обучения: учебники, тетради, канцелярские принадлежности. К школам детей подвозят школьные автобусы", - говорится в сообщении.

Чтобы у детей не возникло проблем в обучении, в образовательных организациях к ребятам прикрепляют наставников. "Ученикам 9 и 11 классов окажут необходимую поддержку в освоении школьной программы для успешной сдачи экзаменов", - добавили в пресс-службе.

Всего в Воронежской области создано 42 пункта временного размещения для приема 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, при необходимости власти региона увеличат число таких пунктов. В области из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.