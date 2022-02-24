Минпросвещения России подготовит учителей для обучения детей из Донбасса

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Минпросвещения России организует подготовку преподавателей, которые будут обучать эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик детей. Об этом в четверг со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова сообщила пресс-служба ведомства.

"Очень важно понять, какое количество детей может дополнительно приехать, чтобы планировать и их размещение, и процесс обучения. Мы организуем подготовку преподавателей и сделаем все для того, чтобы и ученики, и их родители чувствовали себя здесь как дома", - заявил министр.

В сообщении отмечается, что с 28 февраля в России сядут за парты максимальное число детей из Донбасса.

Ранее, 23 февраля, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова сообщила, что более 31 тыс. детей, в том числе около 1 тыс. сирот, эвакуировано из Донецкой и Луганской народных республик.