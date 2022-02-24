Москалькова предлагает хранить видеозаписи из колоний на серверах в прокуратуре

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что записи видеонаблюдения в колониях нужно хранить на серверах в прокуратуре или территориальных подразделениях Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

"Мы, в частности, настаиваем на размещении в закрытых местах [в колониях] видеорегистраторов и хранении данных с них не менее года и лучше на серверах в прокуратуре или в УФСИН по субъекту РФ", - сказала Москалькова в интервью "Российской газете".

Так, по словам омбудсмена, она неоднократно натыкалась на то, что видеоматериалов нет: истекали сроки давности или они сохранялись не в полном объеме. "Так было в карельской, ярославской колониях и ряде других", - рассказала омбудсмен.