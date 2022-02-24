На Казанском и Ленинградском вокзалах в Москве не подтвердилась угроза взрыва

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Угроза взрыва на Казанском и Ленинградском вокзалах в Москве оказалась ложной, сказал ТАСС источник в экстренных службах.

"Кинологи не обнаружили взрывных устройств, угроза не подтвердилась", - сказал собеседник, добавив, что эвакуация не проводилась.

Ранее в четверг неизвестный "заминировал" все районные суды Москве, многие мировые судебные участки и аэропорт Шереметьево, Казанский и Ленинградский вокзалы.

ФСБ 10 февраля сообщила о задержании 14 участников интернет-сообществ, причастных к распространению заведомо ложных сообщений о минированиях в конце 2021 и начале 2022 годов. Организаторами и администраторами этих сообществ, по данным ФСБ, были гражданин Украины Антон Осипчук.