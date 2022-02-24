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Нацполиция заявила, что на Украине преступность упала до нуля

Никаких грабежей и мародерства нет ни в одном городе, отметил советник главы МВД страны Антон Геращенко

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Преступность на Украине в первый день вторжения российских воск упала практически до нуля. Об этом сообщил в четверг советник главы МВД Антон Геращенко.

"После вторжения преступность упала практически до нуля. Никаких грабежей и мародерства нет ни в одном городе Украины", - написал он в Facebook.

По словам Геращенко, полицейские получили четкие рекомендации "жестко реагировать на все попытки раскачать ситуацию". "Национальная полиция ведет работу в усиленном режиме", - добавил Геращенко.

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