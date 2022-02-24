В медучреждениях Петербурга будут использовать новый метод лечения болезни Паркинсона

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 февраля. /ТАСС/. Учреждения здравоохранения Петербурга первыми начали применять на постоянной основе новую методику лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Метод предполагает установку гастростомы, благодаря которой необходимый препарат поступает прямо к месту всасывания - в тонкую кишку, что повышает качество жизни пациента, сообщили в четверг в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, данный метод Петербург начал применять первым в нашей стране не в качестве клинических исследований, а на постоянной основе и в рамках ОМС.

"В Петербурге впервые в городских учреждениях здравоохранения начали рутинно применять новую методику лечения пациентов с болезнью Паркинсона. Команда врачей городской больницы № 40 Курортного района, в составе которой неврологи, эндоскописты и хирурги, обеспечивает установку гастростомы, через которую необходимый препарат подается непосредственно к месту всасывания в тонкую кишку. Метод значительно повышает качество жизни пациентов, позволяет им стать более независимыми и вести самостоятельный образ жизни", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, клинические испытания метода начались в Петербурге более десяти лет назад, сейчас они завершились и получили одобрение для массового применения. На сегодняшний день лечение с использованием новой методики проходят восемь человек, почти все они смогли вернуться к самостоятельной жизни, а некоторые и к работе. Весной 2022 года планируется установка помп еще четырем пациентам.

"Помпа подает препарат постоянно с заданной скоростью прямо в место, где происходит всасывание активного вещества. Тем самым мы можем дать ровно столько, сколько надо человеку и обеспечить постоянную концентрацию препарата в крови. Это спасает больных от непрогнозируемых и неожиданных периодов "выключения" в самый неподходящий момент и выводит контроль над заболеванием на принципиально другой уровень. Мы считаем, что данная методика обеспечила настоящий прорыв в терапии болезни Паркинсона", - процитировали в пресс-службе Алину Агафьину, руководителя отдела клинических исследований Городской больницы № 40.