В Мордовии собрали 16 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса

ТАСС, 25 февраля. Жители Мордовии собрали для населения Донбасса 16 тонн гуманитарного груза, в том числе вещи первой необходимости, продукты питания, бытовую технику. Об этом сообщила пресс-служба главы Мордовии.

"Сегодня из Саранска в Ростовскую область по инициативе партии "Единая Россия" отправилась фура, груженная гуманитарной помощью для жителей Донбасса. Организатором акции выступил региональный штаб, доставкой груза занимается ГУ МЧС РФ по Мордовии. На этой неделе в Ростовскую область уже доставлено 800 тонн гуманитарного груза из разных регионов страны. Еще 500 тонн поступят в регион до 28 февраля, среди них 16 тонн гуманитарного груза из Мордовии, в его составе - вещи первой необходимости, бытовая техника, продукты", - говорится в сообщении.

Помощь оказали предприятия республики. В результате удалось собрать 3 тонны сахарного песка, около 3 тыс. килограммов макаронных изделий, консервы, сгущенное молоко, питьевую воду, чай. Отправили хозяйственные товары - одежду, гигиенические принадлежности, постельное белье. В состав гуманитарного груза также вошло большое количество бытовой техники - холодильники, микроволновые печи, тепловые пушки, электрические чайники, водораздатчики, удлинители, конвекторы.

Ранее в четверг 160 человек, вынужденно покинувших Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), прибыли в Мордовию. Людей расселили по гостиницам в Саранске и Ковылкино. Власти республики заявили, что Мордовия готова принять 500 человек, вынужденно покинувших ДНР и ЛНР. По данным властей, дети смогут продолжить учиться в школах.

21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. В четверг утром Владимир Путин заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура, гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.