Для туристического развития пяти районов Камчатки разработают мастер-план

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Мастер-план туристического развития пяти муниципальных районов Камчатки обсудили на деловом форуме "Дальний Восток - зима открытий", который проходит 24-25 февраля на полуострове в рамках зимнего фестиваля "Берингия", сообщает пресс-служба краевого правительства.

"Сегодня на Камчатке выбраны пять муниципальных районов, для которых будет разрабатываться мастер-план туристического развития территорий. Также обсудили разработку мастер-плана для города Петропавловска-Камчатского, рассказывали прежде всего о том, какие результаты будут достигнуты и какие выгоды ожидаются для жителей и бизнеса. Обсудили, как бизнес будет учитывать мастер-план в своих планах и как в будущем встраивать в него свои проекты. Для инвесторов и для органов власти это также необходимо для того, чтобы принимать выверенные, грамотные решения на длинную перспективу", - приводятся в сообщении слова зампреда правительства региона Юлии Морозовой.

Форум "Дальний Восток - зима открытий" второй год проходит на Камчатке в рамках зимнего фестиваля "Берингия".