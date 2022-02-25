В Якутске летом 2022 года для школьников пройдут международные интеллектуальные игры

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Международные интеллектуальные игры (МИИ) для талантливых школьников пройдут в Якутске летом 2022 года, ожидается очное участие не менее 300 детей и 100 тьюторов, экспертов и судей. Об этом сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба Целевого фонда будущих поколений Якутии.

"Международные интеллектуальные игры пройдут этим летом у нас в республике. В связи с эпидемиологической ситуацией мы ожидаем, что очное участие примут около 300 обучающихся и 100 тьюторов, экспертов и судей. Планируется охватить большое количество стран с учетом очных событий и дистанционных форм проведения", - сказали в фонде.

В этом году игры пройдут в три этапа. Первый этап пройдет в дистанционном формате на цифровой платформе. Приглашаются школьники любого класса регионов России. Каждый школьник может себя попробовать в одном или нескольких направлениях в области STEAM (Science, Technology, Engineering, Art, Math).

На втором основном этапе пройдут олимпиада школьников "Туймаада" по математике, физике, химии и информатике, конференция-конкурс научно-исследовательских работ школьников, исследовательская школа экспериментальных проектов.

На третьем заключительном этапе для учеников восьмых - 10-х классов заработает проектная научно-технологическая школа на базе Университетской гимназии МГУ им. М. В. Ломоносова, Физтех-лицея имени П. Л. Капицы, специализированного учебно-научного центра Северо-Восточного федерального университета. В этой школе увлеченные наукой и технологиями дети будут решать исследовательские и научно-технические задачи. На заключительном этапе пройдут мероприятия неконкурсного характера, добавили в центре.

Первые международные интеллектуальные игры прошли в 2018 году. Участниками стали более 1,5 тыс. школьников, педагогов, ученых-экспертов из около 40 стран мира. II Международные интеллектуальные игры состоятся спустя четыре года спустя и будут приурочены к 100-летию образования Якутской АССР.