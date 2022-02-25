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Власти Венесуэлы объявили об открытии закрытой в 2020 году границы с Бразилией

Губернатор штата Боливар Анхель Маркано отметил, что открывшийся пограничный пункт важен для торгового и туристического потока

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 февраля. /ТАСС/. Венесуэла открыла наземную границу с Бразилией, которая была закрыта в марте 2020 года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил в четверг губернатор штата Боливар Анхель Маркано.

"Мы находимся в [городе] Санта-Элена-де-Уайрен, чтобы объявить об открытии [границы] по указанию нашего президента Николаса Мадуро, который распорядился нормализовать работу этого пограничного пункта", - сказал губернатор на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Маркано отметил, что открывшийся пограничный пункт важен для торгового и туристического потока. Санта-Элена-де-Уайрен находится рядом с национальным парком Канайма, где расположены водопад Анхель и гора Рорайма.

По данным властей Венесуэлы, с начала пандемии в стране коронавирусом заразились более 510 тыс. человек, умерли свыше 5,6 тыс.

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