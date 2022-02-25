Масочный режим и QR-коды при входе в заведения общепита продлили в ЕАО до 25 марта

ТАСС, 25 февраля. Власти Еврейской автономной области (ЕАО) продлили до 25 марта действие масочного режима и пропуск по QR-кодам в непродовольственные магазины, точки общественного питания и фитнес-центры. Соответствующее постановление подписала заместитель председателя областного правительства Галина Соколова.

Ранее ограничения действовали до 25 февраля.

В регионе по-прежнему не допускается посещение гостиниц, фитнес-центров, театров, непродовольственных магазинов и точек общепита лицами старше 18 лет без предъявления ими QR-кода о полном курсе вакцинации против коронавируса, документа о перенесенном менее шести месяцев назад заболевании или ПЦР-теста, выполненного не более чем за 72 часа.

С начала пандемии в ЕАО выявили 14 651 случай заражения коронавирусом. Выздоровели 12 264 человека, умерли 705 пациентов. Коечный фонд для больных с новой коронавирусной инфекцией оставляет 250 коек, из которых в настоящее время занято 194 (77,6%). План вакцинации в регионе исполнен на 92% с учетом переболевших и имеющих иммунитет граждан. Приступил к вакцинации 65 951 гражданин, закончили вакцинацию 62 296 человек.