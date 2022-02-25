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Новосибирская область готова принять до 1,2 тыс. эвакуированных из Донбасса

В регионе подготовили восемь учреждений для временного размещения

НОВОСИБИРСК, 25 февраля. /ТАСС/. Новосибирская область готова принять 1,2 тыс. эвакуированных жителей из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил журналистам в пятницу вице-губернатор региона Сергей Нелюбов.

"В общей сложности мы готовы сегодня принять 1,2 тыс. человек", - сказал он, уточнив, что всего в регионе подготовлено восемь учреждений для временного размещения эвакуированных.

По словам Нелюбова, это детские оздоровительные лагеря, гостиницы и санатории. Вице-губернатор уточнил, что в Новосибирскую область в частном порядке уже прибыла семья с детьми из Донецкой Народной Республики.

"Состояние здоровья детей, которые прибыли, нормальное", - пояснил он, добавив, что сейчас прорабатывается вопрос организации образовательного процесса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Путин поручил МИД РФ установить дипломатические отношения с ДНР и ЛНР, а Минобороны РФ - обеспечить поддержание мира на их территориях.

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