В Хабаровском крае расширяют коечный фонд из-за ситуации с COVID-19

ХАБАРОВСК, 25 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае увеличивают количество коек для пациентов с коронавирусной инфекцией из-за роста числа заболевших. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"Ожидаемое плато не наступает. Количество заболевших превышает количество выздоровевших. Увеличивается количество тяжелых форм заболеваемости, требующих госпитализации. Расширяем коечный фонд краевой клинической больницы имени профессора Сергеева на 30 коек. Всего в крае развернуто 2 829 коек, загруженность составляет 78%", - цитируют в сообщении министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко.

На амбулаторном этапе проходит лечение порядка 85-90% от заболевших коронавирусной инфекцией, уровень госпитализаций пациентов с COVID-19 колеблется от 7% до 14%. Отмечается также, что заболеваемость коронавирусной инфекцией среди детей всех возрастов снижается, в то время как среди жителей старше 18 лет наблюдается рост. Клинические формы проявляются в основном в виде ОРВИ - 90,5% случаев. В остальном жители края болеют бессимптомно или с внебольничной пневмонией.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора отмечают необходимость сохранения ограничительных мероприятий и усиления контроля. Сейчас QR-код у вакцинированных или переболевших в регионе требуют в торговых центрах, госучреждениях, учреждениях культуры, в парикмахерских и салонах красоты, в кафе и ресторанах, в гостиницах, хостелах, банях, фитнес-центрах и бассейнах. На прошлой неделе региональные власти отменили требования по предъявлению QR-кодов в образовательных учреждениях, уточнили ТАСС в пресс-службе краевого Минздрава.

По оперативной информации, за минувшие сутки на станцию скорой помощи Хабаровска поступило почти 930 вызовов, в Комсомольске-на-Амуре - 350. В "доковидный" период эта цифра составляла 750 и 250 соответственно. Медики продолжают работать в условиях повышенной нагрузки. Темпы ПЦР- и экспресс-тестирования увеличиваются. В Хабаровском крае работают 19 лабораторий, в сутки проводится свыше 7 тыс. исследований на наличие коронавируса. За минувшую неделю медицинские работники провели свыше 43 тыс. исследований, а с 9 по 15 февраля - около 42 тыс.

С начала пандемии COVID-19 заболели 168 983 человека, выздоровели 150 339. На лечении находятся 17 229 человек, на амбулаторном этапе - 15 042 жителя. Привиты от коронавирусной инфекции 647 053 человека. Коллективный иммунитет составляет 68,3%.