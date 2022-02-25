В Москве модернизируют мобильное приложение "Наш город"

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Модернизацию мобильного приложения "Наш город" проведут в Москве в 2022 году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"В 2022 году мы планируем провести модернизацию сайта портала и мобильного приложения "Наш город". Будет полностью обновлен дизайн и упрощен классификатор проблемных тем, благодаря чему пользоваться порталом станет еще удобнее", - написал мэр.

Он добавил, что портал "Наш город" появился в 2011 году. Для управления порталом была создана независимая служба модерации - независимая от органов власти, в компетенцию которой входит проверка сообщений и поступающих на них ответов. Проблемные темы были четко классифицированы и по каждой из них разработан понятный процесс решения - с ответственными исполнителями в зависимости от принадлежности объекта и полномочий.

"За это время количество проблемных тем на портале выросло с десятка до 226 и охватило все отрасли городской жизни. Ответственными за их решение являются более 600 органов власти и учреждений", - написал мэр.

По его словам, на портале зарегистрировалось более 1,8 млн человек. В среднем они направляют 4,3 тыс. сообщений в день и решают около 3 тыс. проблем.

"Ежедневно я вижу полную информацию о проблемах в каждом конкретном районе, округе, дворе. Могу понять очаги напряжения, носит ли проблема точечный характер или это системная история, которая требует комплексного решения", - написал Собянин.