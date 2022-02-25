Белоруссия рассчитывает на ведущую роль России в построении в ЕАЭС "зеленой экономики"

НУР-СУЛТАН, 25 февраля. /ТАСС/. Белоруссия предлагает в рамках Евразийского экономического союза выработать единые подходы в построении "зеленой экономики" и отводит в этом вопросе России лидирующую роль. Об этом заявил в пятницу премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, выступая на заседании Евразийского межправительственного совета.

"Разделяем необходимость концентрации в 2022 усилий на сближение подходов и выработки скоординированных шагов союза по климатической повестке и построении "зеленой экономики". Рассчитываем на ведущую и лидирующую роль в этом вопросе наших российских партнеров", - отметил глава белорусского правительства.

Головченко считает, что в ЕАЭС необходимо выработать общую тактику построения "зеленой экономики" "в сфере промышленного производства, развития электротранспорта, систем управления отходами, а также в сфере "зеленого финансирования". Белорусский премьер призвал Евразийский банк развития и Евразийский фонд стабилизации и развития предоставить свои предложения "о стимулировании применения в ЕАЭС энерго- и ресурсосберегающих технологий".

Головченко также отметил, что в рамках совершенствования договорно-правовой базы ЕАЭС необходимо завершить выработку некоторых норм "в части применения специальных защитных антидемпинговых и компенсационных мер".