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Телефонные мошенники обманули на 460 тыс. рублей специалиста по кадрам Минобороны

Возбуждено уголовное дело

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Мошенники, представившиеся сотрудниками банка, обманули специалиста по кадрам эксплуатационного управления Минобороны РФ на 460 тыс. рублей, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей позвонили якобы сотрудники банка ВТБ и сказали, что от ее имени поступила заявка на кредит. Под предлогом предотвращения хищения ее денег, мошенники убедили женщину получить кредит, обналичить его и перевести деньги через банкомат на указанную карту. Таким образом, у нее похитили 460 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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