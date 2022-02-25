"Единая Россия" начала сбор денежных средств для помощи жителям Донбасса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" запустила централизованный сбор денежных средств для помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании с региональными отделениями единороссов по вопросам помощи эвакуированным из Донбасса.

"С сегодняшнего дня мы запускаем централизованный сбор денежных средств для помощи Донбассу. Напомню, что последний раз мы проводили такую масштабную акцию по сбору средств во время первой волны пандемии", - сказал Турчак.

По его словам, сейчас настало время помочь жителям Донбасса как можно скорее вернуться к мирной жизни. "В этот раз мы не будем давать никаких установок по суммам: месячная зарплата, однодневная, какие-то другие расчетные цифры. Рассчитываю, что весь наш депутатский корпус (и федеральный, и региональный, и местный), руководители центрального исполнительного комитета, руководство региональных исполкомов проявят здесь наибольшую ответственность", - отметил секретарь генсовета партии.

Он добавил, что в данный момент уже 3,5 тыс. волонтеров помогают эвакуированным из Донбасса с логистикой, бытовыми вопросами, разгружают и распределяют гуманитарную помощь, оказывают правовую, психологическую и моральную поддержку.

Турчак уточнил, что партия также открывает новое направление волонтерской помощи. "Мы запускаем формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи в Донбассе. Врачи, фельдшеры ЛНР и ДНР задействованы на передовой. Нужно разгрузить медиков, чтобы они выполняли свои приоритетные задачи", - сказал секретарь генсовета "Единой России".

О ситуации в Донбассе

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.