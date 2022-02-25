Более 230 ПВР для эвакуированных из Донбасса действуют в 15 регионах страны

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 230 пунктов временного размещения для эвакуированных жителей Донбасса действуют в 15 регионах России, там размещены около 17,5 тыс. человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе МЧС России.

"В настоящее время на территории 15 субъектов России в 232 пунктах временного размещения располагаются почти 17,5 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, 678 ПВР общей вместимостью 60 тыс. человек подготовлены для приема граждан в 49 регионах страны.

Отмечается, что в пятницу в Ростовскую область ожидается прибытие еще 764 человек из ЛНР. В движении находится два железнодорожных состава, следующих в Орловскую и Тульскую области. Спланированы еще два поезда для доставки людей в Калужскую и Новгородскую области.

В ведомстве уточнили, что работу по приему эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик планируется завершить в ближайшие выходные.

"Задействована группировка в составе более 8,2 тыс. специалистов и 2 640 единиц техники. За ближайшие выходные работу по приему беженцев планируется завершить", - сказали в пресс-службе. Всего, по последним данным, из ДНР и ЛНР с 18 февраля в Россию эвакуированы почти 113 тыс. человек.

О ситуации

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ приняли людей из Донбасса. Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.