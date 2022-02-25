В Тулу прибыл первый поезд с эвакуированными жителями Донбасса

ТУЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Более 500 человек, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), прибыли утром в пятницу на Московский вокзал Тулы, передает корреспондент ТАСС.

Всего в регион прибыло 510 эвакуированных жителей. В вагонах медики провели термометрию, волонтеры вручили сладкие подарки детям. Людей сопроводили в автобусы, подготовленные для их доставки до пунктов временного размещения.

Ранее сообщалось, что в Тульскую область прибудут около 1,5 тыс. жителей, эвакуируемых из ДНР и ЛНР. Для них подготовлены 18 пунктов временного размещения. Губернатор Алексей Дюмин поручил региональному оперативному штабу развернуть пункт размещения на базе гостиницы "Москва" в Туле для граждан, самостоятельно приезжающих в регион. На базе ГУ МЧС по области организован телефон горячей линии, по которому граждане могут получить консультации по любым вопросам.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ принял людей из Донбасса.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.