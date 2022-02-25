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Псковские власти назначили ежемесячные выплаты спортсменам за успехи в соревнованиях

Каждый из спортсменов будет получать по 15 тыс. рублей в месяц

ПСКОВ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Псковской области приняли решение о предоставлении ежемесячных денежных выплат псковским спортсменам, достигшим высоких результатов на всероссийских и международных соревнованиях. Каждый из спортсменов будет получать по 15 тыс. рублей в месяц, соответствующее распоряжение подписал губернатор Михаил Ведерников, сообщила в пятницу пресс-служба администрации региона.

"Губернатор Псковской области Михаил Ведерников подписал распоряжение о дополнительных денежных выплатах в 2022 году спортсменам, достигшим высоких успехов на всероссийских и международных соревнованиях, а также их тренерам. Сумма поддержки спортсменов ежемесячно составит 15 тыс. рублей, тренеров - 5 тыс. рублей за каждого подопечного", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, выплаты назначены спортсмену Ивану Макарову, занявшему первое место на чемпионате России по велосипедному спорту среди глухих, и его тренеру Александру Филиппову. Кроме того, ежемесячные выплаты будет получать спортсмен Вадим Морозов, занявший второе место в академической гребле на чемпионате России по спорту среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Спортсменка Александра Савенкова, ставшая чемпионкой России по стрельбе из лука в 2021 году, и ее тренер Виталий Андреев также будут получать аналогичные выплаты. В списке спортсменов, которые получат финансовую поддержку из регионального бюджета: Константин Шабанов, занявший второе место на чемпионате России по легкой атлетике в 2021 году и его тренер Константин Шабанов, а также Максим Бабаджанов - чемпион России по гребному спорту и его тренер Сергей Матвеев.

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