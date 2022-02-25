"Единая Россия" окажет поддержку авиапассажирам отмененных рейсов на юге России

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" планирует оказать поддержку авиапассажирам 11 аэропортов на юге страны, где до 2 марта отменены все рейсы. Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совещании с региональными отделениями единороссов по вопросам помощи эвакуированным из Донбасса.

"Как вы знаете, 11 аэропортов страны до 2 марта временно приостановили свою работу - это Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Элиста, Симферополь, Белгород, Брянск, Курск, Липецк и Воронеж. Пассажиры, которые планировали поездку из этих аэропортов, сейчас перенаправляются в другие регионы. Прежде всего, это Москва и Сочи", - сказал Турчак.

Он напомнил, что в рамках оперативного штаба Минтранса РФ введены дополнительные поезда и междугородние автобусы. "И здесь партия тоже должна посмотреть, чем мы можем с вами помочь. Это логистика, организация питания пассажиров. Главное, чтобы люди почувствовали, что они не остались один на один со своими проблемами", - подчеркнул секретарь генсовета партии.

С 24 февраля Россия закрыла до 2 марта ростовское воздушное пространство для гражданских самолетов на фоне проведения специальной военной операции по защите Донбасса. Закрыто все воздушное пространство на западной границе с Украиной и Белоруссией, работа 11 аэропортов в южных городах России временно приостановлена. В четверг Минтранс заявил, что для перевозки пассажиров отмененных рейсов планируется использовать альтернативные виды транспорта. В частности, РЖД готовы оперативно вывозить людей по железной дороге к другим аэропортам или до места их проживания.