На Ставрополье в 2022 году появятся девять новых социальных объектов

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Возведение девяти новых социальных объектов, в том числе школ и детского сада, планируется завершить в Савропольском крае до конца текущего года. Об этом сообщается в пятницу на сайте Министерства экономического развития РФ.

Директор департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камиль Бексултанов оценил ход строительства объектов госпрограммы в Ставропольском крае.

"К концу текущего года в крае должны появиться девять социально важных объектов. Это школы, детский сад, учреждения спорта и культуры. Сейчас работы идут без отставания от графика, но мы все должны понимать, что часть этих объектов планировалось ввести в эксплуатацию еще в прошлом году. Тянуть нельзя, к концу года строительные работы должны быть завершены", - приводятся на сайте слова директора департамента реализации государственной программы социально-экономического развития СКФО Минэкономразвития РФ Камиля Бексултанова.

Как отмечается, в городе-курорте Кисловодске Бексултанов совместно с главой города Евгением Моисеевым осмотрел строительные площадки двух инфраструктурных проектов - общеобразовательной школы на 1 000 мест, дворца спорта "Арена Кисловодск", а также обновленный проспект Ленина.

По итогам встречи глава Кисловодска подчеркнул, что впервые за 15 лет в Кисловодске появится городской бассейн, а благодаря строительству школ и детских садов в ближайшие годы город избавится от очередей в дошкольные учреждения и второй смены в школах.

Всего в текущем году по госпрограмме "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" в регионах СКФО планируется ввести в эксплуатацию 34 объекта социальной инфраструктуры.