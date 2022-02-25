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IT-инфраструктура органов власти Крыма подверглась хакерской атаке

Несмотря на инцидент, по данным властей региона, все информационные ресурсы работают в штатном режиме

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Хакерская атака совершена на ресурсы органов власти Крыма, все ресурсы функционируют в штатном режиме, сообщается в пятницу на сайте правительства республики.

"Вчера, 24 февраля, в 20:27 начата массированная компьютерная атака (DDOS-атака) на информационно-телекоммуникационную инфраструктуру Республики Крым. Основной удар нанесен на портал правительства Республики Крым с аномальным количеством запросов (IP-адреса из США, Индии, Северной и Южной Америки). Главная цель - вывод из строя портала правительства Республики Крым и других значимых информационных ресурсов", - приводятся в сообщении слова главы Мининформа Крыма Михаила Афанасьева.

Уточняется, что "предприняты все необходимые меры по противодействию компьютерным угрозам". "Информационные ресурсы Республики Крым функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

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