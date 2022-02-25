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Правозащитнику Льву Пономареву грозит штраф за призывы к участию в незаконном митинге

Пономарева задержали в Москве на незаконной акции протеста против военной операции на Украине

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правозащитник Лев Пономарев, внесенный в реестр иностранных агентов, отпущен из полиции после составления протокола, ему грозит штраф за призыв к участию в несанкционированной акции протеста. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Пономарев отпущен из полиции. В отношении него составлен протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания или митинга"), ему грозит штраф до 20 тыс. рублей либо обязательные работы", - сказал собеседник агентства. В Тверском суде Москвы ТАСС сообщили, что получили материалы в отношении Пономарева по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ, однако от иных комментариев отказались.

О своем задержании в связи с призывами к акции протеста накануне сообщил сам Пономарев. Вечером 24 февраля на Пушкинской площади в центре Москвы прошла несогласованная акция против специальной военной операции российских военных на Украине. По данным ГУ МВД России по Москве, за нарушение общественного порядка 600 человек были доставлены в территориальные отделы полиции.

Ранее МВД, СК и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных массовых акциях.

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