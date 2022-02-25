Власти Украины закрыли два крупнейших КПП на границе с Приднестровьем

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Украины приостановили работу двух контрольно-пропускных пунктов на приднестровском участке границы с Молдавией.

"Украинской стороной приостановлена работа КПП Платоново - Новый Гоян и Кучурган - Первомайск. Движение не осуществляется как на въезд, так и на выезд", - говорится в сообщении, размещенном в пятницу на сайте таможенного комитета непризнанного Приднестровья. В нем отмечено, что приднестровские пункты функционируют в штатном режиме. Также украинские власти отменили все автобусные рейсы из Приднестровья, из-за чего выехавшие в соседнюю страну автобусы вынуждены были вернуться.

Как сообщил созданный здесь Оперативный штаб по оказанию содействия прибывающим украинским гражданам, для них развернут пункт приема в гостиницах городов Тирасполь, Дубоссары и Каменка. Всего за минувшие сутки в Приднестровье прибыло 4 367 украинских граждан, из которых 136 было размещено по их просьбе в пунктах приема, остальные поселились у родственников или уехали на правый берег Днестра.

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.