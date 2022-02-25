Число пользователей интернета в Китае к концу 2021 года превысило 1 млрд человек

ШАНХАЙ, 25 февраля. /ТАСС/. Общее число пользователей интернета в Китае на конец 2021 года превысило 1,03 млрд человек, что на 42,96 млн больше показателя аналогичного периода 2020 года. Такие данные приводятся в опубликованном в пятницу докладе Китайского сетевого информационного центра (CNNIC).

За минувший год коэффициент доступа населения страны к глобальной сети достиг 73%. По данным CNNIC, 99,7% всех пользователей ресурсами интернета выходят в сеть с помощью мобильных устройств, которые остаются главным средством для подключения к сети.

В 2021 году продолжилось увеличение числа интернет-пользователей, проживающих в сельской местности. Данный показатель вырос в минувшем году на 1,7 процентных пункта. Доступ к глобальной сети в сельской местности в КНР в настоящее время имеют около 284 млн человек. Покрытие интернетом сельских районов достигает в стране 57,6%.