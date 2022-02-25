Польша зафиксировала рост числа кибератак на официальные сайты и серверы

ВАРШАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Правительство Польши зафиксировало рост числа кибератак на официальные сайты и серверы. Об этом сообщил в пятницу в эфире Польского радио представитель правительства по вопросам кибербезопасности Януш Чешиньский.

"В последние дни мы наблюдали больше, чем обычно, кибератак. Могу подтвердить, что была попытка атаковать сайт Счетной палаты и правительственные серверы электронной почты", - сказал он.

"Мы находимся в постоянном контакте с нашими партнерами из других стран, получаем от них аналогичные данные о повышенной активности в киберпространстве. Мы быстро обмениваемся информацией", - добавил он.

"Все ответственные за информационные системы находятся в состоянии повышенной готовности, готовы быстрее и лучше реагировать в случае кибератаки", - указал он.

В Польше с 21 февраля действует особый режим повышенного уровня опасности, касающийся безопасности в сфере телекоммуникаций и информационных технологий Charlie - CRP ["Чарли-си-ар-пи"]. Этот уровень вводится в случае повышенной опасности террористической атаки в киберпространстве.