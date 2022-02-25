В Воронежской области готовы принять 7 тыс. эвакуированных жителей Донбасса

ВОРОНЕЖ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Воронежской области заявили о готовности принять 7 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), что в полтора раза больше ранее объявленных планов. Об этом сообщил в пятницу в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"На сегодня регион готов принять до 7 тыс. эвакуируемых из Донбасса (включая тех, кто уже прибыл в Воронежскую область). При необходимости число пунктов временного приема (ПВР) увеличим. Сейчас действуют 65 ПВР в 23 муниципалитетах", - сообщил он.

Ранее пресс-служба правительства региона сообщала, что в Воронежской области создано 42 ПВР, в которых власти региона готовы принять 4,5 тыс. жителей ДНР и ЛНР, в регионе из-за роста числа эвакуированных жителей Донбасса введен режим чрезвычайной ситуации. По данным Гусева, в регионе имеется запас продуктов питания и товаров первой необходимости на срок до 45 дней. "Поручил и далее обеспечить бесперебойное наличие в магазинах и аптеках региона продуктов питания, лекарств, товаров первой необходимости, а также топлива на АЗС для населения. Промониторим ценообразование местных производителей продуктов питания, в том числе на предприятиях с иностранным участием", - сообщил Гусев.

Всего в регион с 20 февраля прибыло четыре поезда из Ростовской области, которые доставили на территорию региона 3,3 тыс. эвакуированных жителей Донбасса, из них 1,5 тыс. - дети. В ПВР разместили 3,2 тыс. человек, остальные пребывают у родственников и знакомых. В Воронеже ПВР организовали в детских лагерях "Кировец", "Голубой экран", санатории имени Горького, а также в гостинице аэропорта, другие эвакуированные направлены в Новую Усмань, Рамонь, Лиски, Бобров и другие районы региона.