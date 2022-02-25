British Airways и Virgin Atlantic прекратили использовать воздушное пространство России

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Британские авиакомпании British Airways и Virgin Atlantic объявили о том, что не будут использовать воздушное пространство России в связи с введенным Росавиацией запретом. Об этом говорится в заявлениях, распространенных в пятницу обоими перевозчиками.

"Мы прекратили осуществление наших рейсов в Москву и использование российского воздушного пространства, получив подтверждение о введении ограничений российским правительством. Приносим извинения за неудобства, однако эта ситуация находится вне нашего контроля. Мы извещаем клиентов об отмене рейсов и предлагаем им полностью возместить расходы. Будем продолжать пристально следить за ситуацией", - говорится в заявлении British Airways, которая ранее трижды в неделю осуществляла рейсы в Москву.

Virgin Atlantic не летала в Россию и принесла извинения своим клиентам в связи с тем, что теперь полеты из Великобритании в Индию и Пакистан будут длиннее на 15-60 минут.

"Безопасность наших клиентов и сотрудников всегда имеет для нас приоритет, и мы тщательно следим за ситуацией на Украине и в России", - отметили представители перевозчика.

В пятницу Росавиация объявила о запрете на прилет и транзит всех самолетов, принадлежащих Великобритании или зарегистрированных в ней. В Росавиации напомнили, что эта мера принята в соответствии с положениями Межправительственного соглашения о воздушном сообщении между РФ и Великобританией "в качестве ответных шагов на недружественные решения авиавластей Великобритании", приостановившей лицензию "Аэрофлота" на полеты в Соединенное Королевство.

Росавиация сообщала, что направила авиавластям Великобритании уведомление о необходимости соблюдения соглашения о воздушном сообщении. Введенный Управлением гражданской авиации Великобритании в четверг запрет полетов "Аэрофлота" нарушает соглашение, которое предусматривает безопасное и эффективное использование воздушных линий между двумя странами и консультации в случае возникновения каких-либо трудностей.

В новость внесена правка (14:45 мск) - передается с уточнением страны в лиде, верно - России.