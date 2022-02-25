Власти Ставрополья заявили о стабилизации эпидемиологической ситуации в крае

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Эпидемиологическая обстановка стабилизируется в Ставропольском крае. В регионе на треть снизилась заболеваемость ОРВИ и на 21,3% сократилось число внебольничных пневмоний, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"Отмечается тенденция на стабилизацию. Есть четкий тренд по снижению заболеваемости респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ - прим. ТАСС) на территории Ставропольского края. В настоящий момент зарегистрирован 24 тыс. 331 пациент с ОРВИ. За неделю заболеваемость упала на 32,8% по ОРВИ и на 21,3% по внебольничным пневмониям", - сказал он.

После появления в регионе штамма коронавируса "омикрон" в начале 2022 года в регионе отмечался значительный рост заражаемости ОРВИ - новый штамм в большинстве случаев имел схожие симптомы. На Ставрополье развернули дополнительные ковидные койки. Сейчас их насчитывается более 4,4 тыс., порядка 27% свободны. Также в регионе были приостановлены профилактические осмотры и диспансеризация.

"Уже понимается вопрос, думаю, в ближайшее время будет принято решение на заседании оперативного штаба о восстановлении профильной деятельности части коечного фонда на территории Ставропольского края", - отметил Колесников.

Стабилизация эпидемиологической обстановки позволит властям Ставрополья продлить мораторий на действие системы посещения общественных мест по QR-кодам. "Прогнозы - на продление моратория. Вы ведь видели, насколько разумно принимаются решения в Ставропольском крае, никогда не было резких необдуманных решений. <…> Если потребуется, мы вернем QR-коды, но в настоящий момент нет необходимости", - пояснил Колесников.

По информации краевого оперативного штаба по противодействию коронавирусу, с начала пандемии в регионе выявлено 180 382 случая коронавируса, выздоровели 155 тыс. человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умерли 6 757 пациентов. Лечение в стационаре получают 3 256 пациентов с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии 332 человека.