РКК открыл в 36 региональных отделениях пункты сбора помощи для переселенцев из Донбасса

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/ Российский Красный Крест (РКК) открыл точки сбора гуманитарной помощи для переселенцев из Луганской и Донецкой народных республик в 36 региональных отделениях. Об этом в пятницу сообщил председатель РКК Павел Савчук.

"Половина региональных отделений РКК уже активно включились в помощь эвакуированному населению ЛНР и ДНР. Они не только осуществляют сбор гуманитарной помощи, но и сопровождают прибывающих, оказывают психологическую поддержку и мониторинг потребностей людей, находящихся в пунктах временного размещения. Гумпомощь можно принести в 36 наших реготделений, а на базе 17 из них при этом организованы единые центры помощи", - сказал Савчук, слова которого привели в пресс-службе РКК.

Как уточнил Савчук, в центрах помощи аккумулируется гуманитарная помощь, поступающая во все точки сбора. "Уверен, мы сможем обеспечить людей всем необходимым и удовлетворить все потребности и нужды", - сказал Савчук.

По данным пресс-службы, в оказании помощи вынужденным переселенцам из Донбасса в рамках работы волонтерского штаба "МыВместе" участвуют 42 региональных отделения РКК. "Здесь осуществляются встреча и сопровождение прибывающих, оказание психосоциальной поддержки, консультаций по миграционному законодательству и выезд в пункты временного размещения для оценки потребностей прибывших", - говорится в сообщении.

Единые центры помощи находятся в Санкт-Петербурге, Севастополе, Белгородской, Саратовской, Тульской и Псковской областях, в Республиках Хакасия и Тыва, а также в Новосибирской и Орловской областях, в Алтайском крае. Кроме того, РКК открыл счет для сбора пожертвований на помощь вынужденным переселенцам. Отчет о расходовании средств будет размещаться ежемесячно на сайте РКК. Оказать гуманитарную помощь могут все желающие.

Власти Донецкой и Луганской народных республик 18 февраля объявили об организованном выезде жителей на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина прибывающим выплачивают по 10 тыс. рублей.