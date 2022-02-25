Детей Донбасса в Ростовской области до 1 марта обеспечат книгами и канцтоварами

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 февраля. /ТАСС/. Эвакуированные из Донбасса в Ростовскую область дети к 1 марта будут обеспечены книгами и канцтоварами в полном объеме. Об этом сообщила ТАСС член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина ("Единая Россия").

"Мы вчера начали снабжать ПВР, был доставлен первый груз, в котором были книги, развивающие игры, наборы для творчества, тетрадки в клетку. Мы заранее приехали, 23 числа, поговорили с мамами, уточнили, какие конкретно наборы необходимы, исходя из этого, начали формировать в каждый ПВР средний набор. У нас последняя отгрузка произойдет 1 марта. До 1 марта все будут обеспечены", - сказала Стенякина.

По ее словам, в пятницу наборы будут доставлены в пункты, которые находятся ближе всего к столице региона. "Завтра будем продвигаться дальше, потому что пункты временного размещения открыты в 55 муниципальных образованиях Ростовской области. Нам надо обеспечить их всех, потому что многие ребята собираются идти в школу", - сказала она.

Депутат Госдумы добавила, что всего на территории Ростовской области на данный момент находится около 3,5 тыс. эвакуированных детей. Согласно статистике, которую Стенякина предоставила ТАСС, около 1 тыс. детей - дошкольники, а 2,4 тыс. - это дети школьного возраста. Также в ПВР находятся чуть больше 100 студентов ссузов и вузов. Еще около 800 несовершеннолетних - это дети-сироты и воспитанники интернатов.

Организованный выезд жителей ДНР и ЛНР в Россию начался 18 февраля. По последним данным, российскую границу пересекли свыше 120 тыс. эвакуированных.

Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании суверенитета обеих республик, с которыми были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а 24 февраля объявил о начале в ответ на обращение руководства ДНР и ЛНР специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а в Минобороны РФ сообщили, что российские военные выводят из строя военную инфраструктуру, но не наносят удары по городам.