"Температурные качели" ожидаются в регионах Центральной России на выходных

ТАСС, 25 февраля. Синоптики прогнозируют перепады температуры воздуха от плюс 2-5 градусов в дневные часы до минус 1-8 градусов ночами в большинстве регионов Центрального федерального округа 26-27 февраля, в том числе в Воронежской, Костромской, Орловской, Смоленской областях. В ночь на 28 февраля температура может понизиться в среднем на 2-4 градуса, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды ЦГМС.

Как рассказали ТАСС в гидрометцентре по Воронежской области, в регионе после ночных морозов до минус 10 градусов ожидают выход циклона, который в ближайшие дни принесет потепление и перепады между дневной и ночной температурой воздуха. "Будет облачная погода, с прояснениями, небольшие и местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега, днем - снега с дождем. Температура ночью - от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла, днем - от нуля до 5 градусов тепла", - сказала ТАСС дежурный синоптик, добавив, что о приходе весны в регион пока говорить рано.

Аналогичные погодные условия ожидаются в Белгородской, Курской, Липецкой, Тамбовской областях. "Температурные качели" от минус 2-4 градусов ночами до плюс 1-4 градусов в дневные часы 26-27 февраля также прогнозируются в Брянской, Ивановской, Калужской, Орловской, Рязанской, Тверской, Тульской, Ярославской областях. В ночь на понедельник в этих регионах возможно похолодание до минус 5-8 градусов, во Владимирской, Костромской, Смоленской - до минус 10-11 градусов. "27 февраля будет переменная облачность без существенных осадков, на дорогах гололедица, температура ночью - минус 4-9 градусов, днем - до плюс 1 градуса, 28 февраля ночью - минус 6-11 градусов", - сообщили в ЦГМС по Смоленской области.

На сайте Гидрометцентра России отмечено, что на фоне перепада температуры воздуха в регионах ЦФО 26 февраля пройдет небольшой снег, мокрый снег, в ночные и утренние часы местами возможен туман. 27 февраля территория округа окажется в зоне высокого атмосферного давления, вероятность осадков снизится.