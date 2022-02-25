Школьники Чебоксар, Канаша и Шумерли вернутся к очному обучению с 28 февраля

ТАСС, 25 февраля. Власти Чувашии приняли решение о возврате всех учеников школ Чебоксар, Канаша и Шумерли к очному режиму обучения с 28 февраля. Об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу пресс-службой министерства образования и молодежной политики республики.

Дистанционный формат обучения в школах Чебоксар был введен с 27 января, 11 февраля было принято решение о возвращении учеников к очному обучению. Исключение составили школьники пятых-восьмых классов из образовательных учреждений Чебоксар, Канаша и Шумерли, для которых удаленный режим был продлен еще на неделю в связи с ростом числа случаев коронавируса среди учащихся в этих городах. 18 февраля на заседании оперштаба было принято решение продлить удаленный формат обучения для этих учеников еще на неделю.

"С 28 февраля все учащиеся первых-одиннадцатых классов города Чебоксары, города Канаш, города Шумерля возвращаются к очному обучению. Данное решение было принято оперштабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции", - отмечается в сообщении.

Учреждения дополнительного образования Чебоксар также начнут работать в штатном режиме с понедельника. При этом образовательные организации должны будут соблюдать все санитарно-эпидемические требования. В их числе термометрия, обеззараживание воздуха рециркуляторами, генеральная и ежедневная влажная уборка с дезинфицирующими средствами, кроме того, учебные кабинеты будут закреплены за определенными классами.

Министр образования и молодежной политики Чувашии Дмитрий Захаров на заседании штаба отметил, что ситуация с распространением коронавируса в образовательных учреждениях удовлетворительная. "Если на прошлой неделе в общеобразовательных организациях количество заболевших сотрудников и детей составляло около 200, то сегодня цифра стабилизировалась на отметке порядка 100", - процитировали министра в пресс-службе администрации главы республики.

По информации министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, на данный момент в республике развернуто 2 169 коек в 13 медицинских организациях для лечения пациентов с коронавирусом и подозрением на него. На стационарном лечении находятся 1 797 человек. Процент свободного коечного фонда составляет 17,2% (372 койки).