В Иркутской области разрешили гастрольные концерты и работу детских комнат

ИРКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Приостановленные с октября 2021 года гастрольные концерты и постановки, а также работа детских игровых комнат возобновлены в Иркутской области в связи с улучшением эпидемиологической ситуации. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"С 26 февраля 2022 года из перечня организаций, деятельность которых приостановлена, исключены организации, осуществляющие <...> постановку театральных, оперных, балетных представлений, концертов и прочих сценических выступлений, проводимых в форме гастрольной или выездной деятельности, предоставляющие услуги детских игровых комнат и детских развлекательных центров", - говорится в сообщении.

Работать эти организации могут при условии заполнения залов не более чем на 75%. Кроме того, в регионе сняли ограничения по времени работы в заведениях общепита, кинотеатров. Раньше они могли работать только с 06:00 до 23:00. С 50% до 75% увеличена заполняемость фитнес-центров, бассейнов, кинотеатров.

За неделю количество ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Иркутской области снизилось на треть. По данным регионального оперштаба, за последние сутки прирост заболевших составил 2 402 человека. В пятую волну пандемии в большинстве случаев люди болеют в легкой форме. Всего на 25 февраля подтверждено 237 693 случая инфицирования. За время пандемии выздоровели 186 226 человек, умерли 7 982.

В Иркутской области сохраняется обязательный масочный режим, обязательная вакцинация для нескольких категорий граждан, относящихся к группам риска. Продолжает действовать требование о предъявлении QR-кодов или медицинских справок при посещении торгово-развлекательных центров, крупных непродовольственных магазинов, развлекательных организаций, бассейнов, фитнес-центров, спа-салонов.