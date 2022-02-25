Число вошедших в программу догазификации домовладений в Калмыкии увеличили на 60%

ЭЛИСТА, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Калмыкии намерены до конца 2022 года подключить более 950 домовладений к газу в рамках социальной программы догазификации, полностью закрыв проблему в газифицированных населенных пунктах региона. Об этом сообщил в пятницу в своем аккаунте в соцсети Instagram глава республики Бату Хасиков.

Ранее планировалось, что в Калмыкии до конца года догазифицируют более 600 домовладений.

"Минимизировать расходы россиян на проведение газа в дома - такое поручение дал президент России. Граждане могут провести голубое топливо до границ своего участка и уменьшить траты на оборудование по программе догазификации. Для поэтапного решения вопроса мы создали региональный штаб догазификации под моим председательством. Нам необходимо снабдить газом еще 957 домовладений", - написал Хасиков.

В пресс-службе главы региона ТАСС уточнили, что количество включенных в программу догазификации до конца года домовладений увеличилось в связи с поданными жителями региона заявками. К концу 2022 года, согласно проекту, все дома в газифицированных населенных пунктах бесплатно подведут к газу на 100%. В соответствии с программой газом в регионе уже обеспечили 147 домовладений

"А к 2025 году мы планируем достичь 100% уровня сетевой газификации. Нужно построить 294 км межпоселковых и 46 внутрипоселковых газопроводов. В этом нам поможет также республиканская целевая программа", - добавил Хасиков.

Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию в апреле прошлого года поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домовладений, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам, и сделать это без привлечения средств населения. Речь идет о догазификации тех населенных пунктов, где до 2020 года проложили внутригородские и внутрипоселковые газораспределительные сети, а их расстояние от газораспределительной сети до земельного участка потребителя не превышает 200 м, объем потребления газа - не более 7 куб. м в час. В рамках этой программы газ бесплатно подведут к границе участка, а от забора до самого дома - уже за счет собственника.