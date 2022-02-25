Спрос на вакцинацию детей против ковида вдвое превысил первую партию на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Более 2,4 тыс. родителей написали заявления на вакцинацию своих детей на Ставрополье и ожидают поступления в регион новой партии вакцины. Ранее в крае против коронавируса привили более 1,9 тыс. детей, сообщил журналистам в пятницу министр здравоохранения края Владимир Колесников.

"У нас привито [против коронавируса] 1 920 детей. У 13 были незначительные поствакцинальные реакции - небольшой подъем температуры, боль в месте инъекции. Сейчас 2 432 семьи написали заявление и информированное согласие для проведения вакцинации их детей. Заявка отправлена, мы ждем в ближайшее время поступления вакцины", - сказал он.

Среди взрослых жителей края курс вакцинации против коронавируса завершили 1,1 млн человек. Для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить от коронавируса более 1,7 млн человек.

"Активно призываю к вакцинации. Темп низкий, хотя это один из самых действенных инструментов. Для того, чтобы вакцинация была успешной, мы дополнительно открыли шесть пунктов вакцинации. Всего сейчас 154 пункта вакцинации для взрослых и детей", - отметил Колесников.

По данным краевого штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за последние сутки вакцинацию в регионе прошли 1 152 человека. Первым компонентом вакцины в крае привиты более 1,3 млн человек, вторым компонентом - порядка 1,1 млн человек. Среди тех, кто привился от коронавируса, 398 137 человек в возрасте старше 60 лет.