Аэропорт Ставрополя после возобновления работы не принимает рейсы из-за тумана

СТАВРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Международный аэропорт Ставрополя после возвращения к штатному режиму работы в пятницу не сможет принять ни одного рейса из-за тумана. Самолеты перенаправляют в ближайший аэропорт Минеральных Вод, сообщил ТАСС представитель аэропорта.

"Из-за ограниченной видимости в связи с туманом аэропорт города Ставрополя не может принимать самолеты. Рейсы перенаправлены в аэропорт города Минеральные Воды", - сказал он.

25 февраля в Ставрополе ожидалось прибытие нескольких самолетов из Москвы с выполнением обратных рейсов в столичные аэропорты. Все они будут совершены из аэропорта Минеральных Вод.

По данным Ставропольского центра по гидрометеорологии, в прошедшие сутки в регионе местами наблюдался значительный перепад температур. В некоторых территориях температура воздуха днем поднималась до плюс 19 градусов, ночью опускалась до нуля градусов. В результате в регионе местами наблюдался туман с ухудшением видимости до 500 м, который сохраняется и 25 февраля.

В четверг Росавиация сообщала о временной приостановке работы 12 аэропортов в южных городах России, в список вошел и аэропорт Ставрополя. Позже оперативный штаб Минтранса России уточнил список. В результате было уточнено, что аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод могут быть использованы в качестве альтернативных маршрутов для перевозки пассажиров, которые планировали прибыть в Ростов-на-Дону или Элисту.