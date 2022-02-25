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Оренбургская область направила 20 тонн гуманитарной помощи для жителей ЛНР и ДНР

Пункты сбора помощи были развернуты во всех 45 местных отделениях партии "Единая Россия"

ОРЕНБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Общественники, социально-активный бизнес и жители Оренбургской области собрали для вынужденных покинуть свои дома жителей ДНР и ЛНР 20 тонн гуманитарного груза, который был отправлен в Ростовскую область, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Добровольцы регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе присоединись к фасовке и погрузке более 20 тонн гуманитарной помощи. Предметы первой необходимости отправлены в Ростовскую область жителям ДНР и ЛНР. Пункты сбора помощи были развернуты во всех 45 местных отделениях партии "Единая Россия", - сказано в распространенном сообщении.

Более 30 волонтеров, как уточнили в пресс-службе, помогли в погрузке продуктов с длительным сроком хранения, круп, консервов, питьевой воды, средств гигиены и бытовой химии.

По данным региональных властей, к временному размещению жителей Донбасса в Оренбургской области подготовили региональный молодежный центр "Авангард", где смогут проживать 200 человек.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. Позже еще ряд регионов РФ сообщил о готовности принять и разместить людей из Донбасса.

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РоссияОренбургская область
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