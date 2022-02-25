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Военная операция на Украине

"Друзья Крыма" призвали США и НАТО к конструктивному диалогу с Россией по безопасности

В организации отметили, что Россия не может чувствовать себя в безопасности на фоне происходящих событий

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация "Друзей Крыма" призывает США и другие страны НАТО начать с Россией конструктивный диалог по обеспечению равной взаимной безопасности. Об этом говорится в заявлении организации, которое предоставил в пятницу ТАСС вице-премьер - постоянный представитель Крыма при президенте России Георгий Мурадов.

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"Мы вместе со всеми миролюбивыми людьми на планете, выступаем за ликвидацию очага неонацизма в Европе, на территории Украины, и призываем правящие круги США и стран НАТО прекратить бессмысленные и опасные действия против народа Крыма, начать конструктивный диалог с Россией по вопросу обеспечения равной взаимной безопасности", - говорится в заявлении, посвященном российской специальной военной операции.

Как подчеркнули в организации, "всем здравомыслящим людям на Земле понятно, что Россия не может чувствовать себя в безопасности на фоне антироссийских действий" властей Украины и размещения на ее территории военных объектов НАТО, а также из-за отказа Соединенных Штатов и Североатлантического альянса предоставить гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток.

Теги
УкраинаСШАРоссияКрымВоенная операция на Украине
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