Петербуржцев на Масленицу ожидают 10 тыс. блинов в парке ЦПКиО имени Кирова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Жителей Санкт-Петербурга на Масленицу ожидают яркое театральное представление сразу на трех площадках парка ЦПКиО имени Кирова, а также 10 тыс. блинов. Об этом рассказала на пресс-конференции в ТАСС заместитель директора по внешним связям и развитию Музейно-досугового комплекса ЦПКиО имени Кирова Марина Бережная.

"Каждый год наша режиссерская группа придумывает что-нибудь новое, что будет как-то отличать нас от прошлого года. И в этом году у нас родилась прекрасная идея, ведь масленица это такой классический, народный, фольклорный праздник, - мы решили в этом году пригласить три наших основных театра, с нашего фестиваля уличных театров. Будет три площадки театральных представлений с авторским, художественным, режиссерским взглядом на тему Масленицы. Это наше новшество этого года. В остальном будет классическая программа - в этом году у нас 5 площадок, которые будут разбросаны по Елагину острову. <…> Множество интерактивных программ, множество фольклорных персонажей, которые ходят по пространству, безусловно, множество блинов - в этом году мы испекли 10 тыс. блинов. Мы надеемся, всем хватит", - рассказала Бережная.

По ее словам, Масленица в ЦПКиО будет отвечать понятию большого русского гуляния - ведь площадь парка, на котором будут проводиться мероприятия, составляет 96 га. Посетители смогут переходить от площадки к площадке, поучаствовать в традиционных народных забавах и посмотреть театральные представления. Кульминацией праздника станет сожжение большого чучела масленицы на масленичном лугу. Кроме того, уже установлен полюбившийся горожанам почтовый ящик "Черное сердце".

Также в Историческом парке "Россия - моя история" пройдет фестиваль "Ух ты блин", где можно будет посетить до 10 различных мастер-классов по народным промыслам и кулинарии. В Центральной городской публичной библиотеке имени Маяковского подготовят несколько книжных выставок, которые будут действовать до конца масленичной недели, например, будет представлена подборка изданий о том, как отмечали этот праздник в дореволюционном Петербурге.

О празднике

Масленичная неделя делится на два периода. Узкая Масленица - понедельник, вторник и среда, и широкая Масленица - четверг, пятница, суббота и воскресенье. В первые три дня можно было заниматься делами по хозяйству, а с четверга все работы прекращались. Каждый день праздничного цикла имеет свое название и предназначение. Понедельник - встреча, вторник - заигрыши, среда - лакомка, четверг - разгул, пятница - тещины вечерки, суббота - золовкины посиделки, воскресенье - прощеный день.

Традиции Масленицы направлены на то, чтобы проводить зиму и встретить весну. Масленицу встречали с величальными песнями на снежных горках. Прощание с Масленицей завершалось в первый день Великого поста - Чистый понедельник. В этот день обязательно мылись в бане, а женщины мыли посуду и "парили" молочную утварь, очищая ее от жира и остатков скоромного.