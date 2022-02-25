Папа Римский Франциск отменил несколько мероприятий из-за проблем со здоровьем

РИМ, 25 февраля. /ТАСС/. Папа Римский Франциск из-за сильной боли в коленном суставе вынужден отменить свое участие в заключительной мессе встречи католических епископов и мэров Средиземноморья, которую должен был провести в воскресенье во Флоренции. Об этом сообщила в пятницу служба печати Святого престола.

"Из-за острой боли в коленном суставе, по поводу чего врачи предписали не нагружать ногу, папа Франциск не сможет поехать во Флоренцию 27 февраля. Не сможет понтифик и возглавить мессу в Пепельную среду 2 марта", - говорится в сообщении.

Летом 2021 года отметивший в декабре прошлого года 85-летие Франциск перенес операцию на кишечнике, проведя в больнице более недели. Он уже жаловался на боли в ногах и даже ранее отменял уже службы, которые должен был проводить стоя, из-за проблем с седалищным нервом.

В целом Папа Римский не жалуется на здоровье, хотя еще в молодости лишился части одного легкого. В некоторых интервью он делился, что хорошо спит.

На последней коллективной аудиенции в среду Франциск некоторые пассажи произносил с не самой четкой дикцией, отдельные слова были не совсем ясны.