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Пандемия COVID-19

Власти Нью-Дели с 28 февраля начнут снимать ограничения из-за COVID-19

В городе снизят штрафы за отсутствие масок и отменят комендантский час

НЬЮ-ДЕЛИ, 25 февраля. /ТАСС/. Власти Нью-Дели объявили об отмене с 28 февраля социальных ограничений на фоне снижения заболеваемости коронавирусом в столице. Об этом в пятницу сообщил главный министр столицы Индии Арвинд Кеджривал на своей странице в Twitter.

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"Управление по борьбе со стихийными бедствиями столичной территории Дели отменяет все ограничения, поскольку ситуация улучшается, а люди испытывают трудности из-за потери работы", - отметил глава Нью-Дели. Он добавил, что власти также снизят размер штрафа за отсутствие масок с 1000 до 500 индийских рупий.

Как отметил Арвинд Кеджривал, очное обучение в столичных школах возобновят с 1 апреля.

Ранее индийский телеканал NDTV сообщил, что власти столицы с 28 февраля полностью отменят комендантский час.

4 февраля 2022 года Управление по борьбе со стихийными бедствиями столичной территории Дели ослабило ряд социальных ограничений. В частности, власти столицы разрешили поэтапное открытие школ для учеников 9-12 классов, а также высших учебных заведений и тренажерных залов. Кроме того, сократили действие ночного комендантского часа в рабочие дни на один час - с 23:00 до 05:00. При этом также разрешили работу офисов со 100-процентной посещаемостью сотрудниками

В пятницу в Индии выявили 13,1 тыс. новых случаев заражения, общее число инфицированных с начала пандемии составило 42,8 млн, количество летальных исходов достигло 513 тыс.

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