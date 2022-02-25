Ленобласть отправила 50 тонн гуманитарной помощи жителям Донбасса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Автомобили с гуманитарной помощью для жителей Донбасса отправили в пятницу из Ленинградской области. Как сообщил журналистам губернатор региона Александр Дрозденко, жители собрали около 50 тонн груза, включая продукты, одежду и предметы первой необходимости.

"Четыре грузовых автомобиля будут направлены на Донбасс через Ростовскую область, 50 тонн груза. Нам было очень важно, чтобы тот груз, который мы готовили, был разнообразный. Здесь и детское питание, и лекарства, коляски для инвалидов, и конечно же, одежда, продукты длительного срока хранения, предметы гигиены", - сказал Дрозденко.

В пресс-службе областного правительства уточнили, что первая машина с гуманитарной помощью из Ленинградской области отправилась в город Батайск Ростовской области, где развернуты пункты приема эвакуированных. Их обеспечивают временным жильем, питанием, теплыми вещами, медицинской помощью.

Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик организован в Ленинградской области региональным отделением партии "Единая Россия".