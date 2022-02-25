На завершение работ в Доме горного начальника в Петрозаводске потребуется 80 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 февраля. /ТАСС/. Завершение реставрационных работ в старейшем деревянном здании Петрозаводска - Доме горного начальника - оценивается в 80 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила в пятницу начальник управления по охране объектов культурного наследия Карелии Юлия Алипова.

"Сейчас мы получили акт историко-культурной экспертизы, он должен пройти публичные обсуждения. Дальше уже будем искать источники финансирования для завершения работ. Сумма достаточно серьезная для нашего бюджета - это около 80 млн рублей", - рассказала собеседница агентства.

Средства на корректировку проектной документации по памятнику архитектуры были выделены из бюджета республики в конце 2021 года. Работы в Доме горного начальника начались в 2019 году, но уже на первом этапе специалисты обнаружили, что его состояние значительно хуже, чем предполагалось ранее. Кроме того, после демонтажа внутренней отделки обнаружились исторические конструкции здания - фризовые полы, особые приемы рубки стен, которые необходимо сохранить.

На первом этапе работ подрядчики успели отреставрировать центральную деревянную часть сруба, а также смонтировали постоянную кровлю над ней. Сейчас объект законсервирован до начала следующего этапа реставрации, добавила Алипова.

Дом горного начальника - старейшее деревянное здание Петрозаводска, построенное в стиле классицизма в 1770 годах для директора Александровского завода и управляющего Олонецким горным округом Чарльза Гаскойна, который жил и работал в Петрозаводске в 1786-1806 годах. Здание входило в ансамбль городской усадьбы, состоявший из главного дома, флигелей и сада. Его реставрация была запланирована в рамках подготовки к столетию Карелии в 2020 году.