В Рязанской области перестанут требовать QR-коды на входе в кафе, музеи и стадионы

ТАСС, 25 февраля. Требование предъявлять документ о вакцинации или медсправку при посещении заведений общепита, культуры, спортивных оганизаций, а также предприятий сферы услуг в Рязанской области перестанет действовать с 1 марта. Соответствующее распоряжение губернатора Николая Любимова опубликовали в пятницу.

Согласно размещенному документу, действовавшее с 30 октября 2021 года требование о предъявлении документов о вакцинации либо справок о недавно перенесенном коронавирусе при посещении совершеннолетними гражданами заведений сферы услуг, культуры, спорта и общепита будет действовать до 28 февраля.

При этом до 27 марта продлевается режим самоизоляции для граждан старше 60 лет. На этот же срок продляется запрет на деятельность предприятий общественного питания в период с 03:00 до 06:00 за исключением обслуживания навынос. Также продлили особый режим работы учреждений соцзащиты стационарного обслуживания, где рабочая смена работников увеличена до 14 дней.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Рязанской области зарегистрировали 98 567 случаев заражения коронавирусом, в том числе 924 - за последние сутки. Вылечились 80 566 человек, отмечено 3 013 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 55,8%.