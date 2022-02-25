В Туле к 310-летию оружейного завода сделали уникальный экземпляр охотничьего карабина

ТУЛА, 25 февраля. /ТАСС/. Мастера Императорского Тульского оружейного завода к 310-летию предприятия, изготовили единственный экземпляр охотничьего карабина с изображением ракет комплексов "Конкурс" и "Корнет", в отделке использовано сочетание золота и серебра, бивень мамонта, рог лося и ценные породы древесины. Это изделие будет храниться на заводе, как память о праздновании юбилея, рассказали в пятницу ТАСС в пресс-службе предприятия.

"Каждая деталь в оформлении продумана до мелочей, здесь можно увидеть изображения изделий завода - управляемые ракеты комплексов "Конкурс" и "Корнет". Общее впечатление усиливают витиеватые, тонкие узоры традиционной тульской всечки (зачеканивание тонкой проволоки в деревянную поверхность - прим. ТАСС), сочетание золота и серебра на благородном орехе, глубокие переливы металла на отдельных элементах", - сказали в пресс-службе.

В оформлении использованы различные материалы, в том числе бивень мамонта, эбеновое дерево, вишня, груша, орех разных оттенков, рог лося, тропическое фиолетовое и черное дерево. Над созданием этого охотничьего самозарядного карабина коллектив авторов трудился более трех месяцев. Специально для него изготовили футляр из ореха, сюжет, изображенный на крышке, продолжает тему истории тульских оружейников. "Единственный экземпляр уникального оружия будет храниться на Императорском Тульском оружейном заводе как память о юбилее предприятия, основанного Петром Великим", - отметили в пресс-службе.

Также к 310-летию завода выпущена лимитированная серия классического карабина ТОЗ-78. Для этого в него внесли ряд изменений, например, конструкторы разработали уникальный затвор прямого действия, его рукоятку украсили шариком с выгравированным узором и товарным знаком завода. "Уникальное изделие - ТОЗ-78-310, выпущенное в количестве 310 штук, о чем свидетельствует уникальный номер на коробке", - добавили в пресс-службе.

Император Петр I 26 февраля 1712 года издал указ о строительстве Тульского оружейного завода (ныне ПАО "Императорский тульский оружейный завод"). В настоящее время это старейшее оборонное предприятие страны. Выпускает военную и гражданскую продукцию, в том числе снайперские автоматы и винтовки, охотничьи карабины и ружья.